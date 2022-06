Rahden: Zustände an Glascontainern sorgen für Ärger

Über diese Zustände an den Altglascontainern auf dem großen Parkplatz an der Rahdener Wehme haben sich viele Rahdener geärgert. Die Container wurden nicht geleert. Die Folge: Unzählige Flaschen sind von den Bürgern einfach auf den Boden gestellt worden.

in Wehme Rahden läuft über

Dass die Flaschen einfach dazugestellt wurden, obwohl ersichtlich war, dass die Container kein Altglas mehr aufnehmen konnten, ärgerte ebenfalls so manchen Zeitgenossen. Viele ließen ihr Glas nämlich nicht zurück, sondern versuchten, das Sammelgut an anderen Containerplätzen in Rahden anzufahren.