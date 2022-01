25 Jahre gibt es Speukenkieker-Kult

Preußisch Ströhen

Sie will eigentlich gar nicht an die Anfänge des „Speuken“ erinnert werden: Beate Wöstehoff ist Eigentümerin der Kult-Gaststätte in Preußisch Ströhen. In „Speukenkieker" hatte sie damals, vor mittlerweile 25 Jahren, die Kneipe ihrer Eltern umbenannt und ein völlig neues Konzept umgesetzt.

Von Michael Nichau