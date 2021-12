Abbiegendes Auto erfasst zwei Fußgängerinnen

Sonne soll Fahrer geblendet haben – Frauen aus Hannover werden in Rahden leicht verletzt

Rahden

Bei einem Abbiegemanöver hat ein Autofahrer am ersten Weihnachtstag in Tonnenheide zwei Frauen übersehen und leicht verletzt. Eine der beiden Frauen ist Rollstuhlfahrerin. Offenbar hatte die tief stehende Sonne den 48-jährigen Fahrer geblendet, so die Polizei.