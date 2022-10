Aktion hilft dem lokalen Einzelhandel

Wer auf der Suche nach einer individuellen Geschenkidee ist, kann den Gutschein zusätzlich in der Stadtsparkasse Rahden und in der Volksbank Lübbecker Land erwerben. Sascha Hiller von der Volksbank und Markus Oesterley (Stadtsparkasse Rahden)) freuten sich ebenfalls, dass ihre Häuser die Aktion unterstützen können.

Die bisherigen Verkaufsstellen in der Geschäftsstelle der Kiepe und der Touristinfo im Rathaus bleiben bestehen. „Mit dem Kauf eines Rahden-Gutscheins helfen Sie nicht nur dem lokalen Einzelhandel, sondern sind auch mit Ihrem Geschenk auf der sicheren Seite“, sagt Martin Wlecke. „Denn einzulösen ist der Gutschein in zahlreichen Rahdener Geschäften, so dass sich der oder die Beschenkte aus einem breiten Angebot selbst einen Wunsch erfüllen kann. “

Die Geschenkidee kam in den vergangenen zwei Jahren sehr gut an. Seit Beginn der Aktion wurden bereits knapp 1000 Gutscheine verkauft. Der Gutschein ist in seiner Höhe frei wählbar und wird in einem Weihnachtslook erscheinen