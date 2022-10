Ärzte-Teams im Kreis Minden-Lübbecke konzentrieren ihre Kräfte

Für Unruhe sorgt in Rahden seit geraumer Zeit das Neubauprojekt des Kreises Minden Lübbecke. Demzufolge sollen die Krankenhäuser in Rahden und Lübbecke zusammegeführt werden. Über das Projekt und dessen Zukunft soll Ende Oktober der Kreistag beschließen.

Operationssäle am Rahdener Krankenhaus nicht geschlossen

Ein Ärzteteam arbeitet in einem Operationssaal eines Krankenhauses. Die Operationmssäle in Rahden waren 2013 monernisiert worden.

Dass der kreiseigene Klinikkonzern (MKK) den Operationsbetrieb in Rahden komplett eingestellt haben soll, weist Kliniksprecher Christian Busse energisch zurück. Wohl aber werde in Rahden "weniger operiert, als in der Vergangenheit", sagt er.