Attacke im Corona-Testzentrum in Rahden

Zu einem körperlichen Angriff auf Mitarbeitende des Corona-Testzentrums ist es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr am Krankenhaus in Rahden gekommen.

Den Angaben nach soll ein 45-jähriger Mann aus Rahden gegen 16.30 Uhr gegenüber einer Angestellten (24) zunächst lautstark Beleidigungen ausgestoßen haben. Auf den Streit aufmerksam geworden, eilte der Frau ein Kollege (22) zu Hilfe.

Als man den 45-Jährigen schließlich aufforderte, das Testgelände zu verlassen, schlug der plötzlich in Richtung des Mitarbeiters. Im folgenden Gerangel konnte der Rahdener vor das Zugangstor der Einrichtung gedrängt werden, welches anschließend verschlossen werden konnte. Daraufhin ging der Rahdener zu seinem Wagen und machte sich mit einem Radschlüssel in der Hand in drohender Haltung auf den Rückweg in Richtung der Angestellten. Nach deren Warnung, dass die Polizei bereits informiert sei, ließ der Mann von seinem Vorhaben ab.

Nach Eintreffen der Beamten erhielt der 45-Jährige einen Platzverweis, auch das Krankenhaus erteilte ein Hausverbot. Zudem erstatteten beide Parteien Anzeige gegeneinander. Laut Polizei war der körperlichen Auseinandersetzung bereits am Montag, 31. Oktober, ein Streit mit dem Mann vorausgegangen, als der sich mit den Regelungen am Test-Zentrum nicht einverstanden zeigte und die Mitarbeitenden beschimpfte.