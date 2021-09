Aus tiefstem Herzen: „Danke!“

Rahden/Tonnenheide/Wehe

Sie waren etwa 35 Jahre für die Mitglieder ihrer Gemeinden da, in guten wie in schlechten Stunden, teilten Freud und versuchten Leid zu lindern, haben vieles mit ihren Gemeinden entwickelt und waren fester Bestandteil ihrer Dorfgemeinschaften. Am Sonntag wurde das Pfarrerehepaar Rainer Rohrbeck und Micaela Strunk-Rohrbeck mit einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.

Von Anja Schubert