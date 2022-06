Rahden

Eine 18-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Rahden schwer verletzt. Den Erkenntnissen zufolge hatte die junge Frau aus Rahden in einem Opel gegen 14.50 Uhr die Oppenweher Straße in Richtung der Leverner Straße befahren, als sie in Nähe der Einmündung der Straße „Hinterm Lohbusch“ nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Verkehrszeichen überfuhr.