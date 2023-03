Backtage in Nordel wieder ein voller Erfolg

Einen davon bereicherte eine Gruppe um Willi Schriefer, die „Dreschen wie früher“ und historische Traktoren präsentierten. Für die wiederholte Bereitstellung des dafür erforderlichen Getreides erhielt Wolfgang Verbarg ein Präsent.

Ein Dankeschön ging an die Backfrauen, die seit inzwischen 30 Jahren die Gäste betreuen. Bei den Vorstandswahlen wurde Ulrich Feldmann im Amt bestätigt. Er deutete jedoch an, dass er sich letztmalig zur Wahl stellte.

Benita Dummeyer ist neu im Vorstand

Stefan Verbarg bleibt 1. Kassenwart. Zur neuen 2. Schriftführerin wählte die Versammlung Benita Dummeyer. Sie übernimmt das Amt von Ilse Gosewehr, die nach acht Jahren Vorstandsarbeit angekündigt hat, den Verein nun auf andere Weise weiter zu unterstützen. Louis Steinkamp ist neuer Kassenprüfer.

In diesem Jahr steht neben den Backtagen im Juni und August ein Weinfest am 12. August auf dem Programm. Außerdem sind kleinere Anschaffungen und Pflegemaßnahmen auf dem Gelände geplant. Zur Verwahrung von Geräten und Maschinen wird nach einer Unterstellmöglichkeit in Nordel gesucht.