Bald sind auch Baumgräber möglich

.So sah bisher der Regelfall bei Bestattungen in Rahden aus. Das Sarg Reihengräber haben das Bild bestimmt.

Veränderungen bei der aktuellen Bestattungskultur werden nun auch auf dem Rahdener Friedhof berücksichtigt: So wird es künftig pflegefreie Sarg-Reihengräber geben. Ab 2024 soll auch die Urnenbestattung unter Bäumen in pflegefreien Grabstellen zur Verfügung stehen. Damit will man den Friedhof in der Innenstadt attraktiver machen.