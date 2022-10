Bücherei ist neuer Treffpunkt

Bestens zufrieden mit der Resonanz beim Tag der offenen Tür waren die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei in Rahden. Mit großem Engagement hatte das Team um Leiterin Liselotte Wolter, darunter Susanne Lusmöller, Nancy Kröger und Lilli Funk, ein umfangreiches Angebot an Aktionen für Jung und Alt vorbereitet.

Tag der offenen Tür lockt viele interessierte in die neuen Räume

Rroßen Spaß hatten jüngsten Besucher, Nadine und Samantha als sie auf verschiedene Comicfiguren beim Tag der offenen Tür in der Rahdener Stadtbücherei trafen.

Dass sich eine moderne Bücherei durchaus als Ort der Begegnung versteht, wurde am Sonntag deutlich. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über das umfangreiche Angebot in der Stadtbücherei zu informieren, die in einem Teil der Grundschule Rahden untergebracht ist. Viele interessante Bücher, Hörbücher, DVDs, Tonies, Zeitschriften und mehr warten auf zwei Etagen auf die Leserinnen und Leser.