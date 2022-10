Chansons im Schloss

„Illusion d'amour" – Chansonsängerin Gabriele Banko tritt auf Einladung des Rahdener Vereins Kul-Tür am Sonntag, 6. November, in der Seniorenresidenz Schloss Rahden auf. Beginn ist um 17 Uhr.

Gabriele Banko (vorne) tritt mit Lynda Cortis am Cello und Johannes Grundhoff am Klavier in Rahden auf.

Zu hören sind Lieder für eine abgrundtiefe Stimme von Aznavour, Dalida, Knef, Morricone, Piazzolla. Gabriele Banko kommt mit Lynda Cortis am Cello und Johannes Grundhoff am Klavier nach Rahden.

„Weil sich der Mensch nach mehr Liebe sehnt, als er hat, dichtet er Liebesgedichte und Liebeslieder. Und die sind am schönsten, wenn sie sich von Illusionen nähren. Aber am berührendsten sind die, die den Nerv unserer Verletzlichkeit und unserer Unzulänglichkeit treffen“, schreibt Kul-Tür in der Einladung. Gabriele Banko interpretiert Chansons von Charles Aznavour, Michel Legrand und Jacques Prévert, ebenso wie Lieder, die einst Dalida und die Knef sangen, bis hin zu Songs von Paolo Conte, Astor Piazzolla und Cole Porter. Lynda Cortis am Cello und Johannes Grundhoff am Klavier und am Akkordeon steuern Instrumentalwerke bei. Es wird darum gebeten, ein negatives Corona-Testergebnis vorzulegen.