Die Foggys - ein Juwel in Rahdener Musiklandschaft

20 Jahre auf der Bühne! Dieses Jubiläum musste gebührend gefeiert werden. So erlebten um die 150 begeisterte Musikfreunde a im Gasthaus Bohne in Rahden ein tolles Konzert mit der Rahdener Irish-Folk-Band „The New Foggy Few“.

Die weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt bekannten sechs Musiker, das sind Gründer der Foggys, Arndt Hoppe, Thomas Koch, Jos van Assema, Svenja Pützscher, Nadja Radicke und Heinz Schomäcker, trafen den Nerv der Zuhörer. Mit Gitarre, Brodhan, Tin-Whistle, Cajon, Mandoline und dem unverwechselbaren mehrstimmigen Gesang verzauberten sie die Besucher und schickten sie mit ihren Klängen auf die Reise zu ausgedehnten Wiesen und Mooren, eben auf die grüne Insel Irland.

Wenn Svenja Pützschler und Nadja Radicke ihre Balladen anstimmen, kann man im Publikum eine Stecknadel fallen hören. Foto: Heidrun Mühlke

Zum Jubiläum der Band hatten einige Folkfans recht weite Wege auf sich genommen, denn die „Foggys“, wie Freunde sie nennen, haben eine treue Fangemeinde.

Dass die Gruppe ihrem Ruf gerecht wurde, zeigte sich auch an der Begeisterung des Publikums: Da wurde bei flotten Trinkliedern ebenso eifrig mitgeklatscht wie bei melancholischen Liebesliedern derart andächtig zugehört, dass man die sprichwörtliche Stecknadel wohl tatsächlich hätte fallen hören können.

Ben Sands hatte im Nu die Sympathie des Publikums gewonnen. Foto: Heidrun Mühlke

Eingangs gratulierte das Laientheater Schatulle den Musikern zum Bühnenjubiläum und trug mit einem kleinen schauspielerischen Beitrag zum Gelingen des Abends bei. Gleichzeitig ließ Edith Stöver noch einmal die Anfänge der Foggys und die Freundschaft zur Schatulle Revue passieren.

Für das Publikum war der Abend ausgesprochen unterhaltsam. Es gab auch viel zu lachen. Foto: Heidrun Mühlke

Als Special Guest hatten die Foggys zum Jubiläum den nordirischen Sänger und Songwriter Ben Sands eingeladen. Dabei war nicht ganz klar ob seine musikalischen Geschichten ständig der Wahrheit entsprechen, aber alles was Ben Sands erzählte, enthielt eine gute Prise Humor. Im Nu hatte er die Sympathie des Publikums gewonnen. Mit seinem Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch und mit seinen Songs sowieso – und einem tollen Gitarrespiel. Sein Song „Hug“ - auf Deutsch „Umarmung“ kam besonders gut bei den Zuhörern an. Dabei erzählte er auch augenzwinkernd,, dass er nach vielen Jahren auf Tour nun angefangen hat, statt, wie zuvor, kleine Schweinchen als Souvenir, jetzt eben „Hugs“ zu sammeln.

Zum Jubiläum der Irish-Folk-Band „The New Foggy Few“ überbrachte auch das Laientheater Schatulle Glückwünsche in schauspielerischer Form. Foto: Heidrun Mühlke

Im Wechsel brachten die Foggys und Ben Sands ein mitreißendes Programm auf die Bühne. Da dürften Songs wie „Wild Rover“, „Homeland“ oder „Red Shoes“ nicht fehlen. Richtig ab ging die Post aber beim Finale, als die Foggys und Ben Sands gemeinsam musizierten.

Arndt Hoppe gründete vor 20 Jahren die Band „The New Foggy Few“. Foto: Heidrun Mühlke

Bei „Fiddlers Green“ hielt es die Zuschauer kaum noch auf den Stühlen. Die Zugaben „Whyskey in the Jar“ und „Irish Rover“ ließen den Stimmungspegel in ungeahnte Höhen schnellen. Was folgte, war nicht enden wollender Applaus für ein kleines Juwel in der irischen (Rahdener) Musiklandschaft.