Dreimal am Tag erklingt eine Melodie

Glockenspiel an der „alten Amtssparkasse“ wieder in Betrieb genommen

Rahden

"Leise rieselt der Schnee" erklingt derzeit - gespielt vom Glockenspiel an der alten Amtssparkasse am Glindower Platz. Ja, nach 15 bis 10 Jahren ist die Anlage wieder in Betrieb genommen worden. Zuletzt hatte das Glockenpiel 2007 geläutet, als die Umrandung am Gebäude angebracht wurde.

Michael Nichau