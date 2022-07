Einsatz für Umwelt und Klima

Udo Högemeier, Horst-Wilhelm Bruhn (beide SPD), Winrich Dodenhöft, Detlef Müller (beide Grüne), Andreas Krüger und Florian Haase (beide FDP) engagieren sich in der Gruppe. Gegründet wurde die „Rauke“, nachdem die offizielle Einführung eines Arbeitskreises zur Umweltthematik an der Mehrheit der CDU gescheitert war.

Entscheidung richtig

„Die Entscheidung, diese Gruppe neben der offiziellen Politik zu gründen, war komplett richtig“, bilanziert der Grünen-Vorsitzende Winrich Dodenhöft. Man sei nicht immer einer Meinung, verstehe aber andere Ansätze und Ansichten durch den intensiven Austausch wesentlich besser. „Die Kontroverse ist für mich der größte Gewinn an dieser Arbeit. Wir halten es aus, auch mal nicht auf einen Nenner zu kommen. Beispielsweise bei Themen der Landwirtschaft oder bei Umgehungsstraßen“, nennt Andreas Krüger Beispiele für Differenzen bei einzelnen Themen.

Das ändere nichts an der sehr harmonischen und vertrauensvollen Zusammenarbeit untereinander. Denn in Summe eine die drei Parteien immer wieder das gemeinsame Ziel: ein klimafreundliches Rahden.

Zwei Bausteine

Als größten Erfolg nennt man zwei Bausteine. „Zum einen ist es der erfolgreiche Austausch. Das wachsende Netzwerk hilft uns enorm. Wir stehen beispielsweise mit dem Präventionsrat und dem Klima-Bündnis im Kreis in Kontakt“, berichtet Udo Högemeier. Als zweites großes Zwischenziel nennt Florian Haase eine Bewusstseinsveränderung in der politischen Arbeit: „Zu Beginn unserer Arbeit hörten wir nicht nur einmal den Satz, man könne das Klima doch nicht in Rahden retten. Inhaltlich nicht falsch, aber ohne Rahden wird diese Mammutaufgabe auch nicht zwingend leichter. Diese schlichte Sichtweise hat sich aber komplett gedreht. Wir haben schon das Gefühl, dass weiteste Teile der Politik und die Verwaltung mittlerweile gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagt Haase.

Kein Groll gegen CDU

Auch die Zusammenarbeit mit der CDU im Umweltausschuss sei in den jüngsten Sitzungen sehr konstruktiv und zielführend gewesen. „Wir alle haben einen gemeinsamen, verbindlichen Fahrplan.“ Zu einer engeren Zusammenarbeit sei man nach wie vor bereit. Dabei spielen nach Ansicht von Rauke die Kommunen eine ganz wesentliche Rolle. „Alle Gesetze und Verordnungen sind theoretische Voraussetzungen, müssen aber in erster Linie von den Kommunen umgesetzt werden“, erklärt Winrich Dodenhöft. Nicht erst die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass aktive Prävention vor Ort geschehen müsse.

„Vorsorgemaßnahmen wie Wasserableitung und -speicherung bei Starkregen oder Kaltluft- und Ventilationszonen bei Hitzewellen sind wesentliche vor-Ort-Aufgaben“, ergänzt Detlef Müller.

Quartierskonzept

Dabei sei der Gruppe Struktur und Expertise wichtig, kein kleinteiliger Aktionismus: „Die Einführung des Quartierskonzeptes ist für Rahden ein großer Meilenstein. Hier wird ganzheitlich geschaut, wo welche Energieversorgung Sinn ergibt. Zudem haben die Fachleute in anderen Kommunen bewiesen, dass es hier nicht nur ums Reden, sondern dann um das konkrete Umsetzen geht“, erwarten die sechs Vertreter große Fortschritte für eine klimaneutrale Energieversorgung in Rahden.

Man selber engagiere sich zudem im „Evolving-Regions“-Projekt (hier soll der Kreis „klimarobust und klima-smart“ aufgestellt werden) und hat sich intensiv in die Workshops des „Leader-Programms“ eingebracht und konkrete Projektvorschläge ausgearbeitet. „Auch hier ist übrigens unsere Verwaltung stark und engagiert vertreten. Rahden beteiligt sich dadurch sehr intensiv an diesen Themen“, sagt Haase. Im zweiten Jahr möchte der gemeinsame Arbeitskreis noch konkreter in der politischen Arbeit werden. „Wir haben in vielen Treffen ein hohes Maß an Expertise aufgebaut. Das wollen wir nun weiter ausrollen“, sagt Horst-Wilhelm Bruhn.

Neue Schwerpunkte

Bausteine für einen besseren Hitzeschutz in der Innenstadt, mögliche Gestaltungen zukünftiger Baugebiete und das Thema Windkraft für Rahden seien drei konkrete Projekte, die sich die Gruppe vorgenommen habe. „Bei der Windkraft, egal wie ausgestaltet, soll Rahden das Heft des Handelns möglichst in der Hand haben“, wünscht sich Udo Högemeier. Alle Themen sollten aber mit allen Beteiligten erarbeitet und ausgestaltet werden. „Wir werden große, notwendige Veränderungen nur mit- und nicht gegeneinander erreichen. Wir sind nicht nur zum Dialog bereit, wir brauchen ihn sogar“, schließen die Mitglieder der „Rauke“ das Fazit. Die drei beteiligten Parteien können ihre Ziele ohne Mehrheit letztlich nur mit der CDU durchsetzen.