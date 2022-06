Mittelaltermarkt in Rahden

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause begibt sich der Museumshof in Rahden nun endlich wieder auf eine Zeitreise. Vom 17. bis 19. Juni verwandelt sich die Hofanlage zu Füßen der Burgruine in einen mittelalterlichen Schauplatz.

Der Amtsmann Hardecke von Engelingsborstel, als erster Drost der Rahdener Burg, lädt „Anno 1320“ nach Rahden ein. Es gibt vieles zu entdecken in den Heerlagern, die das Leben in der damaligen Zeit in allen Facetten nachstellen. Es wird historisch gekocht und gebraten. Alte Handwerkskunst – über das Wollspinnen und Färben bis zur Seilerei und Waffenschmiede – wird wieder auferstehen.

MEHR ZUM THEMA »Recken zur Porta« zum siebten Mal in Rahden dabei Mittelalter erobert Museumshof

Auf „ANNO 1320“, dem kulturhistorischen Mittelalterfest, wird Geschichte lebendig. Der Besucher betritt eine andere Welt und lässt Stress und Hektik an den Eingangstoren zurück.

Zu den Wurzeln

Historisches Treiben, aber auch Besinnlichkeit, um zu den Wurzeln zurück zu kehren, die einst auch das Rahdener Land bestimmten. Ein Fest, bei dem gemeinsam fürs Leben gelernt, erlebt, bestaunt, gespielt und fröhliche Stunden miteinander verbracht werden können.

Selbstverständlich ist auch für mittelalterliche Bewirtung gesorgt. Viele Meister, Knechte und Mägde sind am Werk, um Spezialitäten aus alten Zeiten zuzubereiten „und mit Met und Wein den hungrigen Mäulern zu kredenzen“.

Ob Mittelalter-Veteran, Freizeitritter oder Wochenendbesucher, das Publikum ist immer fester Bestandteil der Show von „Mumpitz“. Sobald die „Halodries“ auftauchen, unterhalten sie das Volk mit Liedern, kecken Sprüchen und viel Stand-Up-Comedy.

Kurzweil garantiert

Auch das Duo „Lullalifabuli“ ist in Rahden dabei – verrückt, kurzweilig und unterhaltsam. „So vagabundieren die Beiden nebst Handwagenbühne durch die Lande und fabulieren luderliederliche Moritaten, Küchenlieder, Schwänke, Bänkelsang, Mären und Unerhörtes“, schreiben die Veranstalter. Weitere Highlights bilden die Band „Varius Coloribus“, welche mit einer Mixtur aus ihrem alten Repertoire und neuem Arrangement auftrumpfen, und die Feuershow am Freitag- und Samstagabend.

Die Öffnungszeiten: Freitag, 17. Juni, von 16 bis 22 Uhr; Samstag, 18. Juni, von 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 19. Juni von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 10 und für Kinder 5 Euro (unter Schwertmaß haben diese freien Eintritt).