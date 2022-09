Endlich wieder Trödelmarkt

Zwei Jahre mussten Rahdener und Besucher auf den traditionellen Trödelmarkt verzichten. Jetzt heißt es wieder Bummeln, Stöbern und kaufen. Am Samstag, 17. , und Sonntag, 18. September, darf wieder getrödelt und verkauft werden.

Es geht wieder los. Am 17. und 18. September öffnet der Trödelmarkt Rahden wieder seine Verkaufsstände (Hier Bilder aus den Vorjahren). Wegen Corona mussten die Besucher zwei Jahre lang auf das Vergnügen verzichten.

Zehntausende von Schnäppchenjägern werden erwartet und die Geschäfte öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Öffnungszeiten des Trödelmarktes sind am Samstag vom 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.