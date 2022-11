Festliches und heiteres Orgelkonzert

Rahden

Die Orgel in der St. Johannis-Kirche ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums lädt die Kirchengemeinde Rahden für Samstag, 5. November, zu einem Konzert in das Gotteshaus ein. Es beginnt um 17 Uhr und steht unter dem Titel „Orgel und Accessoires“.