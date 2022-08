Foggys feiern ihr 20-jähriges Bestehen

Konzert der Rahdener Band The New Foggy Few – Special Guest Ben Sands aus Irland

Die Rahdener Folk-Band "The new Foggy Few" in der aktuellen Besetzung im Jahr 2022.

So machte es jedenfalls Arndt Hoppe seit dem 7. September 2000. Er setzte sich allein mit seiner Gitarre in die „Kajüte“ im Hotel Bohne und lud alle Interessierten zur ersten Folk-Session ein. Damit legte er den Grundstein für die Rahdener Band The New Foggy Few, die am Samstag, 10. September, (mit zwei Jahren Corona-Verspätung) ab 19.30 Uhr ihr 20-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert feiert.