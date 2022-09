Geballte Leidenschaft für alte Traktoren

Brauchtumsfest mit Oldtimertreffen auf dem Hof Schlehäuser in Varlheide

Dafür hatte er den Lanz Bulldog aus dem Jahr 1950 zum Transport zunächst auf den Anhänger geladen. „Der Opa würde sich freuen, wenn er meine Begeisterung für die historischen Trecker sehen könnte“, ist sich Wüppenhorst sicher.

Mit ihm haben sich am Wochenende viele Freunde betagter Traktoren auf den Weg nach Varlheide gemacht. Sie präsentierten dort weit mehr als 100 alte Schlepper. So traf sich hier geballte Leidenschaft für Fendt, Hanomag, Deutz, Lanz, Normag und all die anderen großen deutschen Marken aus der Wirtschaftswunderzeit. Das inzwischen sechste Treffen der ganzen Bandbreite historischer Traktoren zog neben faszinierten Fahrern neugierige Besucher auf den Hof Schlehäuser.

Fleißig wurden die Kartoffeln aus den Furchen gesucht.Treckertreffen in Varlheide Foto: Heidrun Mühlke

Teils weite Wege hatten sie in Kauf genommen, 50 Kilometer Fahrtstrecke waren keine Seltenheit. Auf dem Hof angekommen, konnte ausgelassen unter den Fahrern der historischen knatterten Schlepper gefachsimpelt werden. Eines der ältesten Fahrzeuge war übrigens ein Lanz aus dem Jahr 1939. Auffällig war am Sonnabend, dass es unter den Treckerfreunden sehr viele junge Burschen gab.

Horst Stickan machte mit seinem Siebkettenroder gleich zwei Reihen Kartoffeln auf einmal aus. Foto: Mühlke

Marlies Schlehäuser und das Team der Alttraktorenfreunde Rahden hatten als Organisatoren für ein breit gefächertes Rahmenprogramm gesorgt. Neben Kunsthandwerkerständen mit Holzarbeiten und Keramik- und Glaswaren auf dem 25.000 Quadratmeter großen Areal gab es Unterhaltung für die jüngsten Gäste und ein Drehorgelspieler sorgte für nostalgische musikalische Unterhaltung.

Drehorgelspieler sorgten für nostalgische musikalische Unterhaltung. Foto: Mühlke

Die Flegelgruppe aus Sielhorst präsentierte, wie vor 100 Jahren das Korn gedroschen und verarbeitet wurde, es gab Geschicklichkeitsfahrten sowie Baumstammziehen für die Traktoren. „Die Fahrer hier sind mit genauso viel Herzblut bei ihren alten Traktoren wie ich auch“, freut sich Marlies Schlehäuser, die mit ihren 68 Jahren nach wie vor begeisterte Treckerfahrerin ist.

Marlies Schlehäuser ist begeisterte Treckerfahrerin. Foto: Mühlke

Ein besonderes Highlight war am Samstagvormittag das Ausroden von Kartoffeln nach alter Tradition. Besucher konnten die Knollen sofort aufsuchen und mit nach Hause nehmen. „Früher war das Kartoffeln auskriegen Familiensache. Dann geht es mit Drahtkörben aufs Feld und jeder bekam eine Furche zum Einsammeln“, erklärt Marlies Lindemann vom Heimatverein Isenstedt.

Die hübschen Sachen auf dem Kunsthandwerkermarkt hatten als Andrea Westendorf und Ingrid Stottmann angetan. Foto: Mühlke

Das Beste sei aber das abendliche Feuer nach getaner Arbeit gewesen. „Das hieß Kartoffelfeuer. Darin haben wir die auf einen Stock gespießten Kartoffeln gebacken“, erinnert sich Lindemann. Zwar waren die Kartoffeln teilweise richtig schwarz, aber das wurde mit der Schale vorher entfernt. Meistens hätte man sich auch die Finger dabei verbrannt, aber das war nicht so schlimm. „Die gebackenen Kartoffeln jedenfalls schmeckten wunderbar!“