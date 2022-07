Geflügelpest in Hüde ausgebrochen

Rahden/Stemwede

In Hüde im Landkreis Diepholz ist am 27. Juli 2022 in einer Geflügelhaltung der Ausbruch der Geflügelpest (Vogelgrippe, Aviäre Influenza) amtlich festgestellt worden. Durch die geografische Nähe des Ausbruchsbetriebes zum Gebiet des Kreises Minden-Lübbecke musste das Veterinäramt zum Schutz vor einer Ausbreitung der Geflügelpest auch für unser Gebiet ein Restriktionsgebiet festlegen.