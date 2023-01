Der Heimatverein Wehe bietet am Sonntag, 29. Januar, im Müllerhaus an der Bockwindmühle das inzwischen 11. „Weher Kulturfrühstück“ an.

Andrea Gerecke liest beim Kulturfrühstück in Wehe.

Ab 11 Uhr sind dort nicht nur die Mitglieder des Heimatvereins und die regelmäßigen Gäste der Mühlentage sondern auch alle interessierten Mitbürger zu einem herzhaften Frühstücksbuffet eingeladen.

Es gibt diverse Aufschnitte, Eierspeisen, Honig, Marmelade und selbstverständlich verschiedene Brotsorten und Brötchen. Im Kostenbeitrag von 15 Euro pro Person sind auch Kaffee, Tee und diverse Säfte enthalten.

Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ gibt es nun in 2023 literarische Kostproben von Andrea Gerecke – als Krimiautorin Mitglied der „Mörderischen Schwestern“ – zwischen den Gängen des Frühstücks. Die Schriftstellerin Andrea Gerecke ist in Hille zu Hause und in der Region vor allem durch die zehn Bände ihrer Minden-Krimis um Hauptkommissar Alexander Rosenbaum bekannt geworden.

Jüngst erschien „Auf jeden Fall mit Blumen“, ein humorvoller Berlin-Krimi, in dem zwei Hobby-Detektivinnen aktiv werden. Andrea Gerecke hat auch verschiedene Geschichtenbände aus dem Weserbergland sowie das biografische Buch „Starke Frauen aus Westfalen“ veröffentlicht. Sie schreibt Lyrik und Prosa, Heiteres und Ernstes. Für das Kulturfrühstück bringt Andrea Gerecke eine Auswahl kurzweiliger Kostproben mit.

Anmeldungen zum Kulturfrühstück werden bis zum 23. Januar erbeten an Ulrike Schomäker (05771/1209).