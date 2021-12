Stallgebäude brennt nieder

Großbrand in Rahden: 750 tragende Sauen sterben in den Flammen

Rahden-Varl

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag in Rahden: Ein Schweinestall auf einem Bauernhof im Ortsteil Varl ist komplett niedergebrannt. 750 Tiere kamen in den Flammen ums Leben.