„Haben wir uns die Kultur abgewöhnt?“

Es ging eigentlich um einen "Kleinbetrag" im Vergleich zu den Auswirkungen der Flüchlings- und Energiekrise und des Neubaus der Sekundarschule in Rahden: Der Rahdener Kulturverein Kul-Tür hat den Zuschuss für das Jahr 2023 vom Sozialausschuss gewährt bekommen.

Befindet sich der regionale Kuklturbetrieb in einer Krise? In Schlump's Back haben die Ehrenamtlichen jedenfalls eine tolle Veranstaltungsstätte geschaffen. Die ersten Konzerte hat es bereits gegeben.

„Selbstverständlich“ - so mag man angesichts von 3500 Euro Zuschuss, der sich auch über die Jahre nicht erhöht habe, urteilen. Und so erschien viel bedeutsamer, was die Vorsitzende des Rahdener Kulturvereins über die Arbeit der vergangenen Monate zu berichten hatte.