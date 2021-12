Haushaltsdefizit wird ausgeglichen

Ratssitzung in der Aula des Gymnasiums: Donnerstag stellt Kämmerer Ralph Picker den Finanzplan der Stadt Rahden vor

Rahden

Schwerpunkt der letzten Ratssitzung in Rahden in diesem Jahr soll – nach Meinung von Bürgermeister Dr. Bert Honsel – ein Vortrag zum Thema Autarke Energie in Rahden werden. Dabei geht es darum, bestimmte Stadtviertel (Quartiere) mit Energie und Wärme aus dezentralen Projekten zu versorgen.

Von Michael Nichau