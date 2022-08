Heinrich Knost freut sich über eisernen Meisterbrief

„Das Bauhandwerk: ein Beruf mit Zukunft - heute wie damals“, machte Jürgen Thielking, Obermeister der Baugewerkeinnung deutlich, als er gemeinsam mit Klaus Harland aus dem Vorstand der Baugewerkeinnung Heinrich Knost in einer kleinen Feierstunde den Eisernen Meisterbrief überreichte.

Jürgen Thielking (links) und Klaus Harland (rechts) überreichten den Eisernen Meisterbrief an Heinrich Knost und dessen Frau Helga.

Heinrich Knost ist seit mehr als 65 Jahren im Maurerhandwerk tätig. Er legte seine Meisterprüfung im April 1959 ab. Zuvor hat er in seinem Beruf von der Pike auf gelernt und eine Ausbildung zum Maurer bei der Rahdener Firma Wlecke erfolgreich absolviert. Bereits am 2. Mai 1959 gründete er den eigenen Betrieb in Wehe, nach wie vor bekannt als „Knost Baugesellschaft“.