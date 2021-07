Hoffnung auf gemeinsames Fest

100-jähriges Jubiläum möchte der Schützenverein Tonnenheide in diesem Jahr feiern – trotz Corona. Grund genug für einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte und einen Überblick über die Tätigkeiten der Schützen.

Gegründet wurde der Schützenverein Tonnenheide am 1. September 1921 von Friedrich Hartke und dem damaligen Amtssekretär Friedrichsmeier bei der Amtsverwaltung in Rahden. Ziel des Vereins war und ist es bis heute, den Schießsport zu fördern, die Gemeinschaft in der Ortschaft zu pflegen und gemeinsame Feste zu feiern.