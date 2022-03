„Ich geh mal grad zu Schierbaum“

Ein Büro- und Schreibwarengeschäft gibt es seit langer Zeit in Rahden: „Schierbaum“ hat zwar einen neuen Inhaber. Der Name aber ist geblieben. Mit der Geschichte des traditionsreichen Geschäftes hat sich Rahdens Stadtheimatpfleger Claus-Dieter Brüning beschäftigt.

Brüning schreibt: „Am 25. Januar 1911, nur vier Tage nach seiner Eheschließung mit seiner Frau Marie, ließ sich Hermann Schierbaum als Buchbindemeister in Rahden nieder. Sein Vater (Küster an der Wittekindskirche zu Enger) hatte den gestandenen Buchbindemeister vorher eindringlich davor gewarnt sich in Rahden niederzulassen: „Wie könnt ihr in das sündige Rahden ‘hinterm Berge‘ ziehen, ihr wisst doch, dass von unserer Schnapsbrennerei Barmeyer & Söhne jauchefassweise der Schnaps nach Rahden gefahren wird.“