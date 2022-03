Interkultureller Markt lockt Besucher nach Rahden

Leckere Gerichte und Informationsveranstaltung an der Kirche gegen Rassismus und Krieg

Mit Musik und Tanz haben Einheimische und Flüchtlinge in einem der Vorjahre auf dem Kirchplatz gefeiert.

Die Stadt Rahden möchte zur Stärkung einer gemeinsamen Haltung für Respekt und Vielfalt sowie zum gewaltfreien Miteinander beitragen und mit einem Interkulturellen Markt ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Veranstaltet wird er am Samstag, 26. März, von 11 bis 13 Uhr auf dem Rahdener Kirchplatz.

Es wird schon fleißig vorbereitet: Leyla aus dem Iran, Fatima aus Afghanistan, Galyna aus der Ukraine und viele weitere Akteure freuen sich mit ihren Familien darauf, den Besucherinnen und Besuchern arabische Köstlichkeiten anbieten zu können.

Kulturelles Fest in Rahden: ein Bild aus einem der Vorjahre. Foto: Präventionsrat

Sie möchten damit auch ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Krieg. Tief betroffen hören und lesen sie jeden Tag vom Krieg in der Ukraine und erinnern sich natürlich sofort an ihre eigene Flucht im Jahr 2015, verdeutlichen unter anderem Leyla und ihr Mann Saeed. Viele der Geflüchteten von 2015/2016 haben in Rahden eine neue Heimat gefunden und sind voll integriert, sprechen Deutsch, haben Jobs und gehen einem geregelten Leben nach.

Am vergangenen Mittwoch durften sie im "Frauen-Café" Galyna kennenlernen. Sie ist mit ihrem Mann Voldymyr, ihrer 93-jährigen Mutter Dunja und Dackel Tchapa aus der Ukraine zu ihrer Tochter Olena nach Rahden geflüchtet. „Meine Wohnung ist leider zu klein, aber meine Freundin Astrid hat sich sofort bereit erklärt, meine Familie bei sich in ihrem Haus aufzunehmen“, berichtet Olena.

Ein paar Brocken Deutsch haben sie schon gelernt. „Wir sind hier bei unserer Tochter in Sicherheit – aber unser Herz ist in der Ukraine“, erzählen sie. Der Interkulturelle Markt ist eine willkommene Abwechslung und Galyna freut sich darauf, etwas Typisches aus ihrer Heimat kochen zu können.

„Wer vor vier Jahren den letzten Interkulturellen Markt in Rahden besucht hat, weiß, wie schön es ist, mit Menschen unterschiedlicher Nationalitäten ins Gespräch zu kommen und nebenbei kleine Leckereien aus verschiedenen Ländern probieren zu können“, schreibt die Satdt Rahden.

Jugendförderung mit dabei

Die Jugendförderung und die Schulsozialarbeiter beteiligen sich mit Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern mit verschiedenen Aktionen auf dem Kirchplatz. Stadtheimatpfleger Claus-Dieter Brüning bietet um 11 Uhr eine Stadtführung "Auf den Spuren der jüdischen Mitbürger" an.

Der Präventionsrat und der CVJM Rahden unterstützt den Interkulturellen Markt, der von der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten der Stadt Rahden, Cornelia Riemer-Griebel, organisiert wird. Gleichzeitig wird ein Großformatbanner mit vielen Gesichtern aus Rahden und Umgebung auf dem Kirchplatz platziert – Gesichter, die dem Aufruf des Präventionsrates gefolgt sind, mit ihrem Bild Stellung gegen Rassismus und Krieg zu beziehen.

Der Interkulturelle Markt findet im Zuge der bundesweiten Anti-Rassismus-Woche statt. "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren", heißt es im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. An die gemeinsame Verantwortung, dieses Ideal zu fördern und zu schützen, erinnert jährlich der Internationale Tag gegen Rassismus.

