Rahden: Johann Schneider kauft Gaststätte am Museumshof

Was die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen haben, ist jetzt von der Barre-Brauerei bestätigt worden: Die Gaststätte am Museumshof hat bereits zum 5. März ihre Türen geschlossen.

Die Traditionsreiche Gaststätte Am Museumshof hat zum 5. März ihre Türen geschlossen. Wie die Barre-Brauerei mitteilt, hat Johann Schneider die Immobilie erworben und will im Sommer neu eröffnen.

"Die derzeitige Pächterin, Frau Ramona da Silva Araujo, möchte den Pachtvertrag leider nicht fortführen", schreibt Thomas Holle von der Geschäftsführung der Privatbrauerei, der die Immobilie gehört.

Die Gründe seien vielfältig, wobei die sehr negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der aktuell in der Gastronomie bestehende Personalmangel als die wesentlichen Faktoren bezeichnet werden könnten, meint Holle

Zeitnahe Wiedereröffnung geplant

„Auch die belastenden Auswirkungen, die der nun schon seit mehr als einem Jahr andauernde Krieg in der Ukraine bedingt (Energie- und allgemeine Preiserhöhungen, Konsumzurückhaltung und so weiter), sind in die Entscheidung von Ramona Araujo mit eingeflossen“, heißt es in der Erklärung.

„Vor diesen Hintergründen konnten wir Frau Araujo leider nicht davon überzeugen, den Pachtvertrag fortzuführen“, schreibt Holle.

Doch der Geschäftsführer hat auch eine positive Nachricht parat: „Sofort nachdem uns Frau Araujo darüber informiert hatte, dass sie den Geschäftsbetrieb nicht fortführen wird, haben wir alle denkbaren Optionen diskutiert und geprüft, die eine möglichst zeitnahe Wiedereröffnung des Gasthauses ermöglichen sollen“, heißt es.

„Wir sind hierzu insbesondere auch mit Johann Schneider (Schneiders am Brunnen, Espelkamp) in Kontakt getreten, der die Qualitäten sowie das Potenzial des Objektes sofort erkannt hat und es gerne käuflich erwerben und fortführen möchte“, schreibt Holle.

Schwerpunkt auf dem Biergarten

Da er einen besonderen Schwerpunkt auf die Nutzung des Biergartens und des Saales legen möchte, sind noch bauliche und konzeptionelle Änderungen erforderlich. Eine Wiedereröffnung des Gasthauses plane er daher für den Sommer 2023.

„Wir sind sehr froh, mit Herrn Schneider einen sachkundigen sowie erfolgreichen Gastronomen gefunden zu haben, der den Gastronomiestandort für die Menschen in Rahden und in Kleinendorf erhält und der ihn als neuer Eigentümer zukünftig zu einem Anziehungspunkt auch für externe Gäste ausbauen wird“, schreibt Thomas Holle.