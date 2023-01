Jugendfeuerwehr Rahden ist sehr akltiv

Die Rahdener Jugendgruppe der Feuerwehr hat zurzeit 18 Jungen und 9 Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren in ihren Reihen. Diese Zahlen wurden während der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben.

Der Eintritt in die Jugendfeuerwehr ist mit dem zehnten Lebensjahr möglich. Es wurden im Laufe des Jahres sechs neue Mitglieder in die Jugendgruppe aufgenommen, davon zwei Mädchen. Allerdings mussten die Betreuer sieben Austritte aus der Jugendgruppe verzeichnen. Erfreulich sei jedoch, dass 2022 zwei Mitglieder in die aktive Feuerwehr übergeben werden konnten.