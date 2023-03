Konzert der Kapelle ist der Jahreshöhepunkt

Die Mitglieder der Heimatkapelle Rahden haben in ihrer Jahreshauptversammlung auf ein durchaus erfolgreiches Jahr 2022 zurückgeblickt.

Schien die Auftragslage Anfang 2022 aufgrund der Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie noch eher verhalten, kamen im Laufe des Jahres doch etliche erfolgreiche Auftritte hinzu. Von Fensterkonzerten an Alten- und Seniorenheimen, Konzerten in der Rahdener Umgebung, der eigenen Präsentation auf dem Stadtfest bis hin zu Traditionsveranstaltungen wie dem Auftritt auf dem Kreismühlentag in Wehe und die musikalische Umrahmung der Gedenkfeiern zum Volkstrauertag konnte sich das Orchester doch auf vielfältige Weise präsentieren.