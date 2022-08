Kreismühlentag wartet auf Besucher

Viele Aktionen am Museumshof und in Tonnenheide

Rahden

Mit vielen Attraktionen wartet der Kreismühlentag am Sonntag, 28. August, an den heimischen Wahrzeichen auf. Am Museumshof Rahden, an der Mühle Tonnenheide und in Wehe an der Bockwindmühle rechnet man mit Hochbetrieb.

Michael Nichau