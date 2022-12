Landrats-Kandidat hört den Landwirten zu

Etwa 40 Landwirte aus dem Kreis Minden Lübbecke haben am Freitag die Vorstellung des CDU-Landratskandidaten Jörg-Michael Schrader im Spargelhof Winkelmann verfolgt.

Die Veranstaltung bot für die Landwirte Gelegenheit, erste Kontakte zum möglichen neuen Verwaltungschef in Minden zu knüpfen und ihn über ihre aktuellen Probleme zu informieren. Er könne gut zuhören, sagte der 50-jährige Vater von zwei Söhnen. Seit sechs Jahren arbeitet er als Kämmerer in der Kreisverwaltung, ist „Insider“, was Personal und Organisation angeht.