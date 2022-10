Lavelsloh freut sich auf den Herbstmarkt

Auch in Lavelsloh ist man froh, dass 2022 wieder eine traditionelle Großveranstaltung durchgeführt werden kann: Am kommenden Wochenende, 8. und 9. Oktober, wird der große Herbstmarkt veranstaltet.

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag, 8. Oktober, um 10 Uhr mit dem Freibieranstich durch die Bürgermeisterin Annegret Trampe. Danach tritt Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne auf und stimmt die Marktbesucher mit seiner guten Laune auf den Herbstmarkt ein.

Beim anschließenden Programm im Festzelt sorgt das beliebte österreichische Quintett „Bergwelt Schwung“ mit abwechslungsreicher Volksmusik für gute Stimmung. Die Gewerbeschau ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 geöffnet. Am Samstagabend steigt die große Festzelt-Party mit der Live-Band „Crossfader“ bei freiem Eintritt und Musik bis in die frühen Morgenstunden.

Bauer Schulte-Brömmelkamp tritt am Samstag auf und stimmt die Marktbesucher mit seiner guten Laune auf den Herbstmarkt ein. Foto:

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem traditionellen Zeltgottesdienst. Anschließend spielt wieder das Quintett „Bergwelt Schwung“ im Festzelt auf und die Gewerbeschau lädt zum Besuch ein. Die Gewerbetreibenden laden zwischen 13 und 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. In den Geschäften in Lavelsloh und Essern lässt es sich dann hervorragend bummeln. An beiden Markttagen präsentieren mehr als 40 Aussteller aus der heimischen Region aus Handel, Handwerk, Gewerbe und dem Dienstleistungsbereich ihr vielfältiges Angebot. Sie stellen auf 1500 Quadratmetern Zeltfläche und der rund 9000 Quadratmeter großen Freifläche ihre große Produktpalette vor. Im Außenbereich können Autos vieler Marken und Fabrikate, Traktoren, Landmaschinentechnik und weitere Dienstleistungen begutachtet werden.

Das österreichische Quintett „Bergwelt Schwung“ sorgt mit Volksmusik für gute Stimmung. Foto: Lorenz Masser

Eine große Tombola mit attraktiven Sofortgewinnen gehört auch in diesem Jahr zum Marktprogramm. Für die Bewirtung auf der Gewerbeausstellung sorgen wieder heimische Gastronomiebetriebe und Bäcker mit ihren Spezialitäten, so dass sich die Besucher im eigenen Restaurationsbereich, am Biertisch oder bei einem Gläschen Wein ein Plätzchen suchen können.

Der Flohmarkt findet am Sonntag statt. Für Schnäppchenjäger heißt es früh aufstehen, denn der Aufbau der Stände erfolgt bereits ab 7 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum Rahmenprogramm trägt neben musikalischen Darbietungen auch „Hof 1787“ bei. Auf dem Gemeindestand präsentiert und stellt sich der Ortsteil Essern vor. Kostenlose Parkplätze sind reichlich vorhanden und für die Gewerbeschau wird kein Eintritt erhoben.