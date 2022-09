Rahden-Tonnenheide

Stadtsparkassen-Kindergarten-Cup in Tonnenheide, das bedeutet: frohes Kinderlachen und eine Stimmung, die der in einem großen Fußballstadion glich. Anfeuerungsrufe für die kleinen Fußballstars, sogar Cheerleader mit bunten Puscheln und kleinen Trommeln heizten die Kicker an und fieberten mit. Sie sorgten für beste Laune am Rande des Fußballfeldes.

Von Heidrun Mühlke