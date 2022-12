Markt macht Lust auf Weihnachten

Premiere geglückt: Preußisch Ströher Weihnacht lockt Besucher in den Ortskern

Preußisch Ströhen

Die Preußisch Ströher haben Lust auf Weihnachten. Das hat das zweite Adventswochenende mit zwei auf das Heilige Fest einstimmenden Veranstaltungen bewiesen. Nachdem am Freitagabend die erste Waldweihnacht am Speukebusch eine gelungene Premiere feierte, waren auch am 2. Advent der Konzertgottesdienst und der Weihnachtsmarkt gut frequentiert.