Felix Fonas ist im erste Lehrjahr als Schwimmmeister in Rahden

Gezählt wurden am Mittwoch mehr als 1000 Besucher. Kein Wunder bei den hohen Temperaturen. "Sonst sind es in den Ferien etwa 400 bis 500 Badegäste am Tag", erklärte Agnes Rümke von der Stadtverwaltung. "In den vergangenen Tagen war es jedoch extrem."