Musikalische Reise mit Suchtfaktor

Kreisjugendblasorchester beeindruckt in der Aula des Rahdener Gymnasiums

Rahden

Mehr als 60 Instrumentalisten, rund 1.110 Minuten Übungszeit, 244.200 verbrauchte Kilokalorien, 384 erwirtschaftete Kilowattstunden im Wert von 39,40 Euro. So nüchtern könnte man den mehrtägigen Workshop des Kreisjugendorchesters in Rahden in der vergangenen Woche zusammenfassen.

Anja Schubert