Bei einem Arbeitsunfall auf einer Reitanlage in Rahden ist ein 53-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Tödlicher Arbeitsunfall auf Reitanlage in Rahden

Nach Angaben der Polizei des Kreises Minden-Lübbecke stürzte der Mann bei Wartungsarbeiten an einer Photovoltaikanlage am Dienstag vom Dach einer Reithalle durch eine Lichtkuppel rund sechs Meter in die Tiefe und landete auf hartem Sandboden.