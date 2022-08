Auf den Spuren der Wanderarbeiter

Es gibt kaum einen passenderen Ort für einen plattdeutschen Gottesdienst als den Rahdener Museumshof. Schon seit Jahren findet dieser Gottesdienst regelmäßig am letzten Sonntag im August im Rahmen eines Aktionstages beziehungsweise des Kreismühlentages statt.

Die plattdeutsche Predigt hielt in diesem Jahr bei bestem Wetter mit Dr. Alfred Buß ein gebürtiger Ostfriese, der 1967 in Espelkamp sein Abitur baute und von 2004 bis 2012 Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen war. Die Gottesdienstbesucher, auch die die kein Plattdeutsch verstanden, folgten gebannt dem eher ungewohnten Dialekt sowie auch seiner fesselnden Predigt, die zudem sehr gut auf den Mühlentag und die Müller zugeschnitten war.