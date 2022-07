Neugierig sind sie ohne Ende

Strauße sind nicht gerade die typischen Rahdener Haustiere. Für Raik Lappe und Alexander Krüger aus Tonnenheide schon, denn die beiden züchten seit drei Jahren das ungewöhnliche Federvieh und haben in Tonnenheide inzwischen eine Straußen-Farm eröffnet, mit der sie afrikanisches Flair in ihre Heimat bringen.

Sie heißen Hugo, Holly, Rowdy oder Ebby, und in Windeseile kommen die großen Vögel mit ihren Spreizfüßen an den Zaun gelaufen, wenn sich Besucher nähern. Dann recken sie ihre Köpfe in die Höhe und sehen mit ihren großen Kulleraugen so drollig aus, dass sie sich auf diese Weise sofort in die Herzen der Besucher schleichen. Raik und Alexander strecken ihnen die Hände entgegen und die Vögel beginnen sofort zu knabbern.