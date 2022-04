Rahden

Der Rahdener Museumshof lädt seit jeher dazu ein, hiesige Geschichte zu erleben. Das war auch am Ostermontag so, und das herrliche Frühlingswetter lockte Besucherscharen auf das weitläufige Gelände. 1545 Gäste! Nah dran am Besucherrekord von 2017, da waren es etwas mehr als 2000 Besucher.

Von Heidrun Mühlke