Polizei schätzt Schaden auf drei Millionen Euro

Der Schock sitzt tief bei den betroffenen Landwirten. Denn zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre ist ein Schweinestall in Varl an der Westerheide einem Feuer zum Opfer gefallen.

Landwirtschaftliches Gebäude in Rahden-Varl brennt nieder: 750 Schweine sterben im Stall

Der ausgebrannte Stall am Montagmorgen. Die Feuerwehr ist abgerückt. Inzwischen sind die Brandermittler vor Ort.Durch den Einsatz des Teleskoparmes konnte Löschwasser in den Stall geleitet werden.

Etwa um 16.30 Uhr lief der Alarm bei der Rahdener Feuerwehr ein. Laut Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer aus Varl im Vorbeifahren bemerkt, wie Qualm aus der Lüftungsanlage drang. Daraufhin sei er zu dem ihm bekannten Hof gefahren und habe nachgeschaut, sagte der Mann gegenüber der Polizei. Dabei konnte er durch ein Fenster nur noch Qualm sehen. Anschließend sei es zu einer Stichflamme gekommen, woraufhin er sofort den Notruf wählte. Innerhalb nur weniger Minuten habe der Stall dann in Vollbrand gestanden, berichtete der Zeugen den Ermittlern weiter.

„Als ich zur Brandstelle kam, stand der Stall bereits in Vollbrand“, erläuterte Stadtbrandmeister Mark Ruhnau. Das Feuer auf dem landwirtschaftlichen Anwesen entwickelte sich zum Großeinsatz, an dem auch Kräfte des DRK, der Wasserförderzug und der Teleskopmast der Feuerwehr Espelkamp mit beteiligt waren. Das DRK versorgte die Wehrleute mit Getränken und Imbiss.

„Etwa 110 Einsatzkräfte waren vor Ort, unter anderem der Schlauchwagen aus Tonnenheide, Die Löschgruppen Varl-Sielhorst, Rahden und der Löschzug Preußisch Ströhen“, berichtete Rahdens Feuerwehrchef.

Dabei zeigte sich, dass der neu eingerichtete Wasserförderzug, zu dem Espelkamper und Rahdener Fahrzeuge gehören, die Löschwasserversorgung sehr gut sichern konnte.

„Die Kameraden haben gut einen Kilometer Schlauchleitung vom Großen Diek über die Oppenweher Straße bis hin zum Stall an der Westerheide gelegt. Dank der Pumpe kamen am Ende sogar 10 Bar Wasserdruck an. Das reicht, um drei Löschfahrzeuge zu versorgen“, sagte Ruhnau.

Wassertransport gut gelöst

Die Einsatzkräfte standen aber vor der Herausforderung, das Wasser in die vor wenigen Jahren neu errichtete Stahlbauhalle hineinzubekommen. Eine Hilfe dabei war der Teleskopmast der Espelkamper Kameraden, mit dem über Teile der eingestürzten Dachhaut Gelöscht werden konnte.

Es brannte schon im Jahr 2015 Foto: Der Schweinestall an der Westerheide hatte bereits 2015 gebrannt. Damals fanden dabei 1700 Ferkel den Tod. Damals hatte die Rahdener Feuerwehr einen ihrer größten Einsätze an identischer Stelle. Der alte Stall brannte nieder und wurde ab 2018 neu errichtet. Die gesamte Stadtwehr der Feuerwehr Rahden war 2015 mit etwa 100 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Wehrleute verlegten insgesamt etwa 2,5 Kilometer Schlauchleitung. Da eine Rettung der Tiere aus dem großen Stall nicht mehr möglich war, konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf die Brandbekämpfung und den Schutz der umliegenden Gebäude. Um löschen zu können, wurde damals ein Bagger eingesetzt, um die Dachhaut einzureißen. ...

„Als ich zum Einsatzort kam, war es schon still“, meinte Ruhnau. Bei dem Brand verendeten etwa 750 Schweine. Darunter befanden sich etliche trächtige Sauen. „Die sind wohl frühzeitig erstickt. Der Brandrauch stammte wohl auch von der Isolierung des Stalls“, mutmaßte Ruhnau.

Die Hitze im Inneren des Stalls entwickelte sich so stark, dass die Zink-Dachrinnen an einer Gebäudeseite geschmolzen waren. „Auch die Stahlträger des Daches sind völlig durchgeglüht“, meinte Ruhnau am Morgen nach dem Brandtag. Es könnten immer Dachbleche herunterstürzen.

Weitere Glutnester vorhanden

Immer noch schmorten im Stall kleinere Glutnester.

Auch Vertreter des Rahdener Ordnungsamtes waren vor Ort. „Die Beseitigung der Überreste der toten Tiere ist Aufgabe des Landwirtes“, erklärte Amtsleiter Jörg Redeker.

Gegen Mittag trafen die Brandermittler der Kriminalpolizei aus Minden in Varl ein. Sie schätzen den entstandenen Schaden auf etwa drei Millionen Euro. Was das Feuer ausgelöst hat, steht nach Auskunft der Polizei noch nicht abschließend fest.

„ Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandentstehung “ Polizei

Laut den Beamten gibt es derzeit aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandentstehung. Vielmehr vermuten die Ermittler nach ihren Untersuchungen am Montag einen technischen Defekt als ursächlich. Weitere Aufschlüsse erhoffen sich die Experten von einer ergänzenden Untersuchung der Brandstelle durch einen Sachverständigen. Diese bleibt weiter von der Polizei beschlagnahmt. Der Landwirt erhält aber Gelegenheit, die toten Tiere fachgerecht zu entsorgen.