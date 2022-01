Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Nach einer Unfallflucht auf der Lemförder Straße am Mittwoch, 12. Januar, bitten die Verkehrsermittler der Polizei Minden-Lübbecke um Hinweise zu einem gelben Leichtkraftfahrzeug und dessen Fahrer.

Gelbes Leichtkraftfahrzeug war an Unfallflucht in Rahden beteiligt

So hatte am besagten Tag eine Frau (36) aus Rahden mit ihrem grauen Mazda um etwa 18.30 Uhr die Lemförder Straße in Richtung Kleinendorfer Kreuz befahren, als ihr ein gelbes Leichtmobil mit einem Versicherungskennzeichen entgegenkam.

Nach Angaben der Frau war das für 25 km/h zugelassene Auto wiederholt auf die Gegenspur geraten. Darum verlangsamte die 36-Jährige ihre Fahrt und wich nach rechts auf den Bürgersteig aus. Dennoch kam es zum seitlichen Kontakt beider Fahrzeuge.

Anschließend entfernte sich der Fahrer mit dem gelben Kleinfahrzeug vom Unfallort. Da bisherige Ermittlungen keinen Erfolg brachten, bittet die Polizei unter Telefon 0571/88660 nun um Zeugenhinweise.