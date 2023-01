Programm mit vielen Facetten

Bereits am Freitag, 10. Februar, steht um 19 Uhr die Soirée „Merci Udo! Eine Hommage an Udo Jürgens“ auf dem Programm im Westfalen-Hof. Michael von Zalejski spielt und singt Udo Jürgens. Fast jeder kennt die Hits wie „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“ oder auch „Niemals in New York“. Wer ein Udo Jürgens Konzert erlebt hat, weiß, dass diese Lieder live, nur am Klavier gesungen beim so genannten Bademantelfinale eine ganz besondere Stimmung erzeugen. „Genau diese Stimmung bringt der Pianist und Sänger Michael von Zalejski auf die Bühne“, heißt es in der Ankündigung. In seinem Programm präsentiert er die Songs von Udo Jürgens allein am Flügel - ohne Playback oder Einspielungen - und kommt dabei seinem musikalischen Vorbild erstaunlich nahe. Insbesondere die vergessenen „Lieder, die im Schatten stehen“ (Udo Jürgens) in Kombination mit den allgegenwärtigen Hits erzeugen eine ganz besondere Mischung aus Chansonabend und Schlagerkonzert. In diesem Sinne dürfen die Besucher bekannte Schlager, neu entdeckte Balladen und humorvolle Chansons von Udo Jürgens – stilecht am Klavier gesungen – erleben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert