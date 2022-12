Rahden: Für Kriegsgräberfürsorge gesammelt

84 Mitglieder zählt der Verein insgesamt. Günter Meier gab einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres: So ergab die Sammlung der Kriegsgräberfürsorge in den Ortschaften Varl und Varlheide den Betrag von 1169 Euro. Als Sammler waren Werner Bredenkötter, Gerhard Kokemoor, Martin Rohlfing, Friedrich Bommelmann, Reinhard Stevener, Erhard Molkenbur, Hermann Kröger, Wolfgang Spreen und Friedhelm Dunau unterwegs. Günter Meier dankte allen Sammlern und Spendern.

„Die Bürger möchten – gerade, weil für unzählige Zwecke in Deutschland gesammelt wird – genau wissen, wohin das Geld fließt“, sagte Meier. „Die Spenden aus der Haus- und Straßensammlung werden für den Ausbau, die Pflege und Instandsetzung von Kriegsgräberstätten im Ausland und damit verbunden die Unterstützung der Workcamps des Volksbundes im In- und Ausland, sowie von Projekten im Rahmen der Friedenserziehung in den Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes verwendet“, informierte der Vorsitzende. Weitere Veranstaltungen waren der Grillabend sowie das Adventskaffeetrinken bei Wiehe und die Gedenkfeier zum Volkstrauertag mit den Vereinen aus Varl und Varlheide. Der 2. Schießwart Edmund Wietelmann gab einen kurzen Rückblick auf die sportlichen Aktivitäten der Kameradschaft und berichtete über die Teilnahme am Stadtpokalschießen in Preußisch Ströhen. Die Varler Mannschaft belegte hier den 4. Platz.

Terminplan für 2023 steht

Den Kassenbericht trug Kassierer Peter Hackemeier vor. Gustav Latzel und Lothar Behl hatten die Zahlen zuvor geprüft. Als neuer Kassenprüfer für den ausscheidenden Gustav Latzel wurde Rudi Meier gewählt. Die Teilvorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Fahnenträger Friedrich Bommelmann, 2. Fahnenträger Klaus Wimmer, 2. Schießwart Edmund Wietelmann, 2. Schriftführer Martin Rohlfing, 2. Kassierer Horst Vetter. Alle Vorstandsmitglieder wurden von den Anwesenden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Folgende Veranstaltungstermine für 2022/2023 wurden festgelegt: 29. Dezember Boßelturnier in Varl mit den Kameradschaften aus Preußísch Ströhen, Wehe, Tonnenheide und Alt-Espelkamp; 11. August Grillabend bei Planwagen Wiehe; 11. November Kaffeetrinken bei Planwagen Wiehe; 19. November Volkstrauertag mit Kranzniederlegung am Ehrenmal; 10. Dezember Jahreshauptversammlung. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung gab es ein gemeinsames Mittagessen.