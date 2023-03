Rahden: Gospelworkshop findet reges Interesse

Das Abschlusskonzert in der Rahdener St. Johannis-Kirche bildete den krönenden Abschluss eines dreitägigen Workshops des Gospelchors „InTonation“.

Spaß und Freude am Singen standen im Vordergrund des musikalischen Wochenendes. Unter Leitung des Popkantors und Komponisten Micha Keding hatten sich die vielen Musikbegeisterten zusammengefunden, um gemeinsam ihrer Leidenschaft nachzugehen und Neues zu erlernen.

Vier Stimmlagen

Neben dem Einstudieren von Gospelsongs in vier Stimmlagen für das Abschlusskonzert erlangten die Teilnehmer auch Einblicke in Gesangstechnik und Stimmbildung. Unterstützt wurde Keding von Hilmar Kettwig am Klavier, in der Stimmbildung vermittelte Marion Gutzeit ihr Wissen an die Sängerinnen und Sänger.

Das Organisationsteam des Rahdener Gospelchores freute sich über 125 Anmeldungen, die einen stimmgewaltigen Chor entstehen ließen. Geprobt wurde in der Aula und den Räumen des Rahdener Gymnasiums bevor das große Highlight folgte.

Lampenfieber verflogen

Das Lampenfieber vor dem Abschlusskonzert war spätestens nach den ersten Akkorden verflogen und Micha Keding nahm die zahlreichen Besucher in der gut gefüllten Kirche mit auf eine musikalische Reise. Bei einem einfachen Liedtext band das Publikum sogleich in das Konzert ein und bewies, wie schnell man gemeinsam singen lernen kann.

Neben englischsprachigen Gospelsongs erfüllte auch ein afrikanisches Segenslied das Kirchenschiff und bildete nach der Zugabe den Abschluss. Mit dem Wunsch „Komm Herr, segne uns“ in Zulu verließen die Sängerinnen und Sänger unter dem rhythmischen Klatschen der Besucher ihre Bühne und marschierten singend aus dem Gotteshaus.

Dank an Förderer

Einen ganz besonderen Dank richtete Martina Sander vom Orga-Team des Workshops an die Unterstützer vor und während des Konzertes. Die Agentur W.EPP aus Espelkamp hatte den Druck der Textbücher übernommen, Stefan Rose sorgte mit einem Filmteam dafür, dass das Konzert aufgezeichnet wurde.

Der Stadt Rahden dankte Sander für die Bereitstellung der Räume im Gymnasium. Der Chor „InTonation“ probt jeden Mittwochabend im Rahdener Gemeindehaus und sucht derzeit noch nach einer Klavierbegleitung für Proben und Auftritte. Neue „Schnuppersänger“ sind ebenso willkommen und können sich gerne an Britta Sahnwaldt wenden unter [email protected]. Weitere Infos zum Chor sind unter www.intonation-rahden.de zu finden.