Rahden: Heimliches Reinfahren wird schwerer

Die Anlieger der Aue-Renaturierung in Kleinendorf, aber auch Naturschützer und Behördenmitarbeiter können viele unerfreuliche Geschichten aus dem Gebiet erzählen.

Hier fuhren noch vor kurzem heimlich Autos von der Straße Westerlage in Kleinendorf aus in das Renaturierungsgebiet – sehr zum Ärger von Anliegern und Naturschützern. Doch damit ist es jetzt vorbei. Der Kreis Minden-Lübbecke hat die versprochenen Sperrpfosten angebracht.

Von immer wieder illegal entsorgtem Müll, von nächtelangen Feten und Saufgelagen oder von Pärchen, die heimlich mit dem Wagen in das Gebiet fuhren, um sich – im Sichtschutz der Gehölze – im Auto zu vergnügen. Immerhin das verbotene Einfahren ins Naturschutzgebiet mit Auto ist zumindest an den bekannten Stellen vorbei. Der Kreis Minden-Lübbecke hat sein Versprechen wahr gemacht und an den Einfahrten Pfosten aufgestellt. Fußgänger können die Stelle passieren, Autos nicht mehr.