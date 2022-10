Rahden: Jetzt drohen Wildunfälle

Nach Umstellung der Uhren: Autoverkehr trifft früher auf Reh, Wildschwein, Hase, Fuchs und Co.

Rahden

Jetzt wird es für die Verkehrsteilnehmer wieder deutlich gefährlicher: Die Zeitumstellung vom vergangenen Sonntag verlängert die Zeit, in der der Berufspendlerverkehr in der Dämmerung stattfindet. Das Zusammenfallen der Aktivitätsphasen des Wildes in der Dämmerungszeit und des Berufsverkehrs erhöht das Risiko von Wildunfällen.